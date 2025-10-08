16.9 C
San Luis Potosí
Casos de sarampión se extienden a 25 estados

By Agencias
Sarampión en niño. Foto de CDC
miércoles, octubre 8, 2025

La Secretaría de Salud informa que en total suman 4 mil 849 personas contagiadas de sarampión en México

La Secretaría de Salud registró a Aguascalientes y Colima como entidades de reciente confirmación de personas contagiadas por sarampión; solo seis estados están libres de la enfermedad.

La dependencia informó que el número de muertes llegó a 22 al añadir el fallecimiento de una persona en Chihuahua, lugar donde inició el brote.

En total suman 4 mil 849 personas contagiadas; los menores de edad de 0 a 4 años son el grupo más afectado con mil 210, y desde los 25 hasta los 34 años suman mil 110.

En los últimos dos días, los pacientes confirmados de sarampión sumaron 40, notificados en Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Colima y Querétaro.

Por personas de contagiadas, Chihuahua es el primer lugar con 4 mil 364; Sonora, 97; Guerrero, 62; Jalisco, 61; Michoacán, 58; Coahuila, 55; Durango, 40.

Con información de Andrea Meraz de Radio Fórmula

