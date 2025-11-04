Casa Blanca condena “todo forma de violencia política”, tras homicidio del alcalde Carlos Manzo

La Casa Blanca condenó “toda forma de violencia política” luego del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Lo anterior fue detallado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante la conferencia de prensa de este martes 4 de noviembre de 2025.

“Estamos al tanto del asesinato de (Carlos) Manzo”, dijo Leavitt, y añadió que “condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo”.

Leavitt aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está satisfecho con la coordinación que le ofrece su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y recordó que siguen presionado a México para que haga “más” en la lucha contras los cárteles.

“En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él (Trump) la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la Administración”, dijo Leavitt en una rueda de prensa, preguntada sobre el trabajo de la mandataria mexicana respecto a los cárteles.

“Puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos”, añadió.

La portavoz Leavitt fue interpelada después de que la cadena NBC asegurara este lunes que Trump estaba planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano como parte de su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Esta misión involucraría drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles, pero no tendría como objetivo socavar al Gobierno de la presidenta, según afirmaron funcionarios gubernamentales citados por la cadena estadounidense.

