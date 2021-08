Carta compromiso para regreso a clases seguro queda fuera del decálogo de SEP: Delfina Gómez

Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública (SEP), reveló en entrevista exclusiva para Noticieros Televisa, que la carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso seguro a clases presenciales, que se llevará a cabo el 30 de agosto de 2021, quedó cancelada y fuera del decálogo presentado por la dependencia.

“Algunos secretarios nos decían: ‘Sabe qué maestra, vemos que como que está causando un poco de inquietud esa carta’. Lo valoramos y llegamos a la conclusión de que pues realmente en nada nos apoya. La verdad lo que podemos hacer es decir las recomendaciones de manera verbal, lo que te estoy diciendo ahorita”, dijo Delfina Gómez a Danielle Dithurbide, en la entrevista.

Explicó que la carta se realizó desde la primera etapa del COVID-19 y que se buscaba que si el niño o niña tenían algún problema de salud los padres debían avisar a la escuela o mandarlo al médico, pero, aclaró la secretaría, la carta jamás indicaba que se eximía de responsabilidad a la SEP, a la dirección de la escuela o al maestro o maestra.

Señaló que el nuevo documento que se presentará para el regreso a clases presenciales, que originalmente era un decálogo, ya no contempla la carta y entonces ahora se trata sólo de nueve acciones.

El 12 de agosto, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SEP anunció que las escuelas pedirían una carta compromiso a los padres de familia para el regreso a clases presenciales el 30 agosto.

En ese momento, la secretaria presentó un protocolo con 10 acciones muy generales para el regreso a la escuela. En dicho protocolo se incluía la carta compromiso.

El 17 de agosto, el presidente López Obrador señaló que la carta compromiso para el regreso a clases presenciales no será obligatoria e incluso, aclaró, que él no había sido consultado al respecto.

“Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que si le hubieran consultado sobre la carta hubiera dicho que no e insistió en que es necesario limpiar el gobierno de las concepciones autoritarias y burocráticas.

Con información de Noticieros Televisa

Me gusta esto: Me gusta Cargando...