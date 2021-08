Carta compromiso para regreso a clases presenciales no es obligatoria: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes 17 de agosto de 2021 que la carta compromiso para el regreso a clases presenciales no será obligatoria.

“Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que si le hubiesen consultado sobre la carta hubiera dicho que no e insistió en que es necesario limpiar el gobierno de las concepciones autoritarias y burocráticas.

El presidente reiteró que se prepara el regreso a clases presenciales pero insistió en que éste será voluntario, ya que seguirá habiendo clases por televisión y por internet.

“Vamos a seguir como si fuesen clases presenciales, pero no es lo mismo, eso hay que tenerlo muy claro”, dijo.

Sobre el rechazo de la CNTE al regreso a clases presenciales, el presidente dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dialoga con todos y está abierta a escuchar a todos.

Nosotros sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación, debemos de demostrarlo con hechos, porque si no todo el discurso se vuelve demagogia.

El 12 de agosto la Secretaría de Educación Pública anunció que solicitará a los padres de familia una carta compromiso de corresponsabilidad, donde éstos, en caso de autorizar el regreso de sus hijos a la escuela, se comprometen a revisar diariamente posibles signos o síntomas de COVID-19.

Deberán mantener al menor en casa en caso de presentar síntomas, llevarlo a atención médica en caso de síntomas, informar a la escuela y aplicar medidas sanitarias.

También, los padres de familia deberán dejar en la escuela un número telefónico en caso de emergencia.

Con información de Presidencia de la República

Me gusta esto: Me gusta Cargando...