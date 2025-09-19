Canciller De la Fuente anuncia seis acciones para fortalecer atención y protección consular a mexicanos en EE.UU.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la utilidad del sorteo especial de la Lotería Nacional, denominado México con M de Migrante, será destinada en su totalidad a fortalecer la atención y protección consular de mexicanos en Estados Unidos.

Durante su participación en la conferencia matutina de Palacio Nacional, De la Fuente Ramírez precisó que estos recursos se destinarán a seis acciones específicas que permitirán apoyar a connacionales en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos que carecen de recursos económicos.

El canciller destacó que esta utilidad -que de acuerdo con Lotería Nacional asciende a 115.9 millones de pesos-, se ejercerá de manera escrupulosa y eficiente, a través de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, en acciones y programas de corto plazo para apoyar las necesidades más apremiantes de la comunidad migrante, cuyo impacto pueda medirse de manera clara, transparente y periódica, de manera trimestral.

Rendición de cuentas, como nos ha indicado la presidenta (Claudia Sheinbaum), con transparencia, con rigor y de manera periódica, para que pueda saberse exactamente en qué se usaron y cuál ha sido el impacto de esos recursos en las comunidades”, precisó.

El titular de Relaciones Exteriores enumeró las acciones que se pondrán en marcha y que, en su fase inicial, permitirán fortalecer las capacidades de once sedes consulares con mayor demanda en materia de protección:

Representación y orientación legal en materia migratoria y penal incluyendo representación en cortes, defensa en procesos de deportación y delitos menores, así como apoyo integral a menores detenidos o detenidas. Contempla el pago de fianzas migratorias en casos críticos. Reforzamiento de capacidades en las sedes con mayor demanda en materia de protección, con personal de la comunidad especializado en temas de protección en Brownsville, Detroit, Filadelfia, Indianápolis, Kansas City, Miami, New Brunswick, Nueva Orleans, Omaha, Presidio y San Bernardino, en una primera etapa. Programa de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones, para verificar las condiciones de detención y respeto al debido proceso, documentar testimonios sobre violaciones a derechos humanos y contactar familiares. Jornadas extraordinarias de protección preventivas en lugares lejanos a la sede consular. Esto permitirá armar brigadas móviles de protección consular en zonas rurales, centros agrícolas o albergues para realizar diagnósticos migratorios, pláticas preventivas sobre riesgos migratorios e informar sobre derechos ante autoridades locales, y detectar casos de abuso o remoción forzada. Ayuda para emergencias por desastres naturales y apoyar a personas vulnerables afectadas por inundaciones, incendios o huracanes, entre otros. Programas preventivos y difusión de materiales informativos en redes sociales y medios locales para la campaña de Conoce y ejerce tus derechos.

Con información de López-Dóriga Digital