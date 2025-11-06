19.1 C
San Luis Potosí
«Cambió la manera de presentar los datos»: Sheinbaum niega recorte a recursos en el sector salud

By Agencias
37
Créditos: Captura de video
jueves, noviembre 6, 2025

La madrugada de este jueves se aprobó el dictamen con el impulso de la mayoría de Morena y aliados tras una extensa discusión en la Cámara de Diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este jueves una reducción de recursos en el sector salud con el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. 

En su conferencia matutina, la presidenta señaló que esta es una de las áreas con más incremento presupuestal, pero «se cambió la manera en la presentación de los datos».

«Puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos», añadió.

La mandataria insistió en que no existirá una disminución de presupuesto para los estados aunque cuenten o no con IMSS-Bienestar.

La madrugada de ese jueves, la mayoría de diputados de Morena y aliados aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 tras una discusión que se extendió desde el miércoles.

El dictamen recibió 355 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones; después de que pasó en la votación fue remitido al Ejecutivo.

Con información de Latinus

