Caída de “El Mencho”: Harfuch informa que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG

El titular de Seguridad del país, Omar García Harfuch, informó que ya se tiene identificado a los posibles sucesos de “El Mencho”, para dirigir el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes, el funcionario aseguró que dos de ellos son los más probables sucesores de “El Mencho” y que están bajo investigación.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, dijo Harfuch.

Sin embargo, el secretario se negó a revelar quiénes podrían tomar la dirigencia del CJNG al señalar que son personas que se encuentran bajo investigación.

Entre los nombres más mencionados por expertos señalan a Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oceguera, conocido como el «R3», o el «03»; Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los jefes criminales del CJNG; Ricardo Ruíz Velasco, “El Doble R”, quien controla la Zona Metropolitana de Guadalajara; y Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”.

Harfuch destacó que no se ha registrado un repunte de violencia tras la caída de «El Mencho» y que dos días después de su abatimiento las carreteras volvieron a operar con normalidad.

¿Quién era Nemesio Oseguera Cervantes?

Nemesio Oseeguera Cervantes era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y logró evadir el arresto durante años a pesar de una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su arresto o captura.

Pero antes de convertirse en uno de los hombres más buscados, Oseguera era un oficial de policía que en un periodo relativamente corto, ideó el surgimiento del CJNG como un imperio criminal que rivalizaba con sus antiguos aliados del Cártel de Sinaloa.

Oseguera se diversificó en actividades ilegales como el robo de combustible, el trabajo forzado y el tráfico de personas, aunque prefirió mantenerse en un relativo anonimato.

Alcanzó notoriedad por grabaciones repletas de groserías filtradas en redes sociales, en las que amenazaba a enemigos y funcionarios.

Oseguera también era conocido por evadir su detención de forma espectacular. En mayo de 2015, mientras las fuerzas mexicanas lo cercaban, sus cómplices, avisados, derribaron un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete para darle tiempo a su jefe de escapar.

Durante seis semanas en 2015, el grupo criminal mató a dos docenas de policías en el oeste de México como advertencia a las autoridades.

En 2020, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió a un intento de asesinato en el que murieron dos de sus guardaespaldas, un ataque que las autoridades atribuyeron al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con información de Reuters