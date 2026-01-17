Cae en México uno de los 10 más buscados por el FBI

Un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió la detención en Pachuca, Hidalgo, de Alejandro “N”, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, lo que derivó en un despliegue conjunto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR). El detenido cuenta con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Alejandro “N” es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en delitos de asesinato en primer grado, robo con arma de fuego, hurto de vehículo y secuestro agravado. Por información que condujera a su captura, el FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares.

“Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI se logró esta detención”, señaló García Harfuch, al destacar la coordinación binacional en el combate a delitos de alto impacto.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento al proceso legal para su eventual extradición a Estados Unidos.

Con información de López-Dóriga Digital.