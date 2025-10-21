Cae “El Pantano” en operativo por asesinato del líder limonero Bernardo Bravo; cobraba extorsiones de “Los Blancos de Troya”

Michoacán.- Rigoberto «N», alias «El Pantano» y encargado de cobrar las extorsiones a limoneros por parte del cártel de Los Blancos de Troya, fue detenido tras un operativo federal desplegado por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán.

Información del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apunta a que «El Pantano» operaba bajo las órdenes directas de César Sepúlveda Arellano, «El Botox», líder de Los Blancos de Troya.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó en sus redes sociales la captura de «El Pantano», pero no precisó si el detenido es investigado por el asesinado de Bernardo Bravo o sólo por encabezar la red de extorsiones al sector citrícola.

«Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx1, en coordinación con Fiscalía General del Estado de Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad de México y del Gobierno de Michoacán, donde fue detenido Rigoberto ‘N’. El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables», escribió García Harfuch.

«El Pantano» fue detenido ayer en el poblado de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, apenas unas horas después del hallazgo del cadáver torturado y con el «tiro de gracia», en su propia camioneta marca Toyota, tipo Tacoma, la cual fue abandonada en la localidad apatzinguenze de El Mirador.

Al presunto delincuente al parecer se le decomisaron una motocicleta con reporte de robo, tres teléfonos celulares, una bolsa con marihuana y 25 mil pesos en efectivo, posiblemente producto de extorsiones a limoneros.

Bernardo Bravo, quien también era encargado del Tianguis Limonero de Apatzingán, el principal centro receptor de limón michoacano, fue “levantado” y severamente torturado durante el transcurso del domingo, en el municipio de Apatzingán, tras varios días en los que alzó la voz del sector citrícola por los bajos precios del producto y el incremento de extorsiones por parte de cinco cárteles del narcotráfico.

En la región de Tierra Caliente de Michoacán, limoneros han identificado a cinco cárteles del narcotráfico como los responsables de cobrarles extorsiones que van de uno a tres pesos por cada kilogramo de limón cortado.

Tres de estos grupos forman una alianza criminal y son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Blancos de Troya y de Los Viagras; los otros dos también mantienen una alianza delictiva y son el cártel de Los Caballeros Templarios y el cártel de Tepalcatepec.