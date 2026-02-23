Bloqueos por la caída de «El Mencho» han alcanzado al menos a 14 estados del país

La Guardia Nacional registró el primer cierre alrededor de las 9:32 de la mañana en Michoacán y minutos después en Jalisco
De acuerdo con una publicación en redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, hasta las 2:00 de la tarde en el estado de Jalisco, se contabilizaron 21 bloqueos carreteros activos en todo el estado.
Además, afirmaron que cinco bloqueos fueron puestos bajo control, y que «las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante».
De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras, Carreteras y Caminos Federales (Capufe), así como autoridades locales, entre los estados afectados se encuentran; Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y el antes mencionado Jalisco.