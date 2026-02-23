15.9 C
Bloqueos por la caída de «El Mencho» han alcanzado al menos a 14 estados del país

By Agencias
27
Créditos: Cuartoscuro
domingo, febrero 22, 2026

La Guardia Nacional registró el primer cierre alrededor de las 9:32 de la mañana en Michoacán y minutos después en Jalisco

Este domingo, autoridades reportaron bloqueos en las principales vías de comunicación así como en las vías secundarias en al menos 14 estados tras el abatimiento de «El Mencho» a manos de las fuerzas federales.

De acuerdo con una publicación en redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, hasta las 2:00 de la tarde en el estado de Jalisco, se contabilizaron 21 bloqueos carreteros activos en todo el estado.

Además, afirmaron que cinco bloqueos fueron puestos bajo control, y que «las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante».

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional CarreterasCarreteras y Caminos Federales (Capufe), así como autoridades locales, entre los estados afectados se encuentran; Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y el antes mencionado Jalisco.

Guardia Nacional Carreteras reportó que el primer bloqueo fue alrededor de las 9:32 de la mañana en el estado de Michoacán; dos minutos después reportaron el bloqueo por un vehículo incendiado en Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó a través de un comunicado que, ante los hechos registrados, se reportaron 6 detenidos y un abatido.

«Entre los eventos de seguridad registrados, se reportan dos detenidos en un hecho en Av. Lázaro Cárdenas y Fuelle, con un vehículo asegurado y uno de los causantes abatido; cuatro detenidos en Carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, con un vehículo asegurado; y dos vehículos más asegurados en Av. Periférico y Av. Guadalupe», se lee en el documento.

