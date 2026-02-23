Bloqueos por la caída de «El Mencho» han alcanzado al menos a 14 estados del país

Este domingo, autoridades reportaronasí como en las vías secundarias en al menosa manos de las fuerzas federales.

De acuerdo con una publicación en redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, hasta las 2:00 de la tarde en el estado de Jalisco, se contabilizaron 21 bloqueos carreteros activos en todo el estado.

Además, afirmaron que cinco bloqueos fueron puestos bajo control, y que «las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante».

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras, Carreteras y Caminos Federales (Capufe), así como autoridades locales, entre los estados afectados se encuentran; Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y el antes mencionado Jalisco.