Avanza Plan DN-III-E en estados afectados por lluvias

By Agencias
73
Plan DN-III-E en cinco estados afectados por las lluvias. Foto de Defensa
domingo, octubre 19, 2025
Estos son los avances más destacados del Plan DN-III-E en los cinco estados más afectados por las lluvias, entre el 9 y 17 de octubre

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan con el despliegue del Plan DN-III-E en los cinco estados afectados por intensas lluvias.

A continuación, los avances más destacados entre el 9 y 17 de octubre:

Avanza Plan DN-III-E en estados afectados por lluvias - limpieza-de-calles-tras-las-lluvias

Limpieza de calles tras las lluvias. Foto de Defensa

Hidalgo

Se encuentran mil 752 elementos desplegados, apoyados con 14 aeronaves, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, cocinas móviles, un puesto de mando móvil, 50 células de servicio y equipos especializados como drones, lanchas y motosierras.

Se han evacuado a 68 personas y distribuido más de 23 mil despensas, así como 17 mil 600 litros de agua embotellada y mil 51 kits de medicamentos.

Se han habilitado 46 albergues, desazolvado 456 viviendas y 58 escuelas.

Se trabaja especialmente en Tianguistengo, Huehuetla, Zacualtipán, San Bartolo Tutotepec y localidades circunvecinas para restablecer las condiciones de vida.

Puebla

Laboran 2 mil 179 efectivos con el apoyo de 4 aeronaves, maquinaria pesada, vehículos de volteo, una planta potabilizadora, una cocina móvil y un hospital militar.

Se da especial atención en Huauchinango, Xicotepec, Francisco Z. Mena y Tlacuilotepec, donde las lluvias provocaron afectaciones en viviendas, caminos y servicios básicos.

Hasta el momento se han evacuado a 51 personas y repartido más de 27 mil 800 despensas, 17 mil 850 raciones de comida caliente y 111 mil litros de agua embotellada.

Se establecieron seis albergues y se desazolvaron 606 viviendas, además de efectuarse labores de limpieza en 25 mil metros de calles y avenidas.

Avanza Plan DN-III-E en estados afectados por lluvias - consulta-medica-a-damnificado-por-las-lluvias
Consulta médica a damnificado por las lluvias. Foto de Defensa

Querétaro

Hay 590 elementos desplegados, con el apoyo de tres unidades de maquinaria pesada, cuatro camiones de volteo, tres drones y equipo de limpieza y rescate.

Las labores se han centrado en Peñamiller, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.

Los elementos federales han evacuado a 40 personas y repartido 6 mil 350 despensas.

Se han habilitado, además, cuatro albergues y desazolvado 100 viviendas y 4 escuelas.

San Luis Potosí

Mediante el Plan DN-III-E laboran 800 efectivos apoyados con nueve camiones de 6.5 toneladas, tres drones, un hospital militar y equipo de remoción.

Las acciones se concentran en la Huasteca potosina, principalmente en Tamazunchale, Axtla de Terrazas, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo.

Se han evacuado a 94 personas y repartido 40 mil despensas, 26 mil 700 litros de agua y 2 mil 699 raciones calientes.

También se habilitaron siete albergues y se han desazolvado 588 viviendas, además de que se han brindado 771 consultas médicas.

Veracruz

Veracruz concentra el despliegue más amplio con 3 mil 708 militares, tres aeronaves, tres plantas potabilizadoras, dos hospitales militares, 28 unidades de maquinaria pesada, 22 camiones de volteo y cinco tractocamiones.

Las labores se concentran en las zonas de Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Ilamatlán y Huayacocotla, donde las lluvias han provocado daños considerables en viviendas y caminos.

Se han evacuado 166 personas y repartido más de 37 mil despensas, 71 mil raciones calientes, 87 mil 900 litros de agua embotellada y 140 mil litros de agua purificada.

Se han habilitado 31 albergues y desazolvado mil 768 viviendas y 10 escuelas, además de retirarse 780 árboles caídos, 447 vehículos y más de 127 mil m³ de piedras y tierra.

Con información de López-Dóriga Digital

