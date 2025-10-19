Avanza Plan DN-III-E en estados afectados por lluvias

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan con el despliegue del Plan DN-III-E en los cinco estados afectados por intensas lluvias.

A continuación, los avances más destacados entre el 9 y 17 de octubre:

Hidalgo

Se encuentran mil 752 elementos desplegados, apoyados con 14 aeronaves, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, cocinas móviles, un puesto de mando móvil, 50 células de servicio y equipos especializados como drones, lanchas y motosierras.

Se han evacuado a 68 personas y distribuido más de 23 mil despensas, así como 17 mil 600 litros de agua embotellada y mil 51 kits de medicamentos.

Se han habilitado 46 albergues, desazolvado 456 viviendas y 58 escuelas.

Se trabaja especialmente en Tianguistengo, Huehuetla, Zacualtipán, San Bartolo Tutotepec y localidades circunvecinas para restablecer las condiciones de vida.

Puebla

Laboran 2 mil 179 efectivos con el apoyo de 4 aeronaves, maquinaria pesada, vehículos de volteo, una planta potabilizadora, una cocina móvil y un hospital militar.

Se da especial atención en Huauchinango, Xicotepec, Francisco Z. Mena y Tlacuilotepec, donde las lluvias provocaron afectaciones en viviendas, caminos y servicios básicos.

Hasta el momento se han evacuado a 51 personas y repartido más de 27 mil 800 despensas, 17 mil 850 raciones de comida caliente y 111 mil litros de agua embotellada.

Se establecieron seis albergues y se desazolvaron 606 viviendas, además de efectuarse labores de limpieza en 25 mil metros de calles y avenidas.

Querétaro

Hay 590 elementos desplegados, con el apoyo de tres unidades de maquinaria pesada, cuatro camiones de volteo, tres drones y equipo de limpieza y rescate.

Las labores se han centrado en Peñamiller, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.

Los elementos federales han evacuado a 40 personas y repartido 6 mil 350 despensas.

Se han habilitado, además, cuatro albergues y desazolvado 100 viviendas y 4 escuelas.

San Luis Potosí

Mediante el Plan DN-III-E laboran 800 efectivos apoyados con nueve camiones de 6.5 toneladas, tres drones, un hospital militar y equipo de remoción.

Las acciones se concentran en la Huasteca potosina, principalmente en Tamazunchale, Axtla de Terrazas, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo.

Se han evacuado a 94 personas y repartido 40 mil despensas, 26 mil 700 litros de agua y 2 mil 699 raciones calientes.

También se habilitaron siete albergues y se han desazolvado 588 viviendas, además de que se han brindado 771 consultas médicas.

Veracruz

Veracruz concentra el despliegue más amplio con 3 mil 708 militares, tres aeronaves, tres plantas potabilizadoras, dos hospitales militares, 28 unidades de maquinaria pesada, 22 camiones de volteo y cinco tractocamiones.

Las labores se concentran en las zonas de Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Ilamatlán y Huayacocotla, donde las lluvias han provocado daños considerables en viviendas y caminos.

Se han evacuado 166 personas y repartido más de 37 mil despensas, 71 mil raciones calientes, 87 mil 900 litros de agua embotellada y 140 mil litros de agua purificada.

Se han habilitado 31 albergues y desazolvado mil 768 viviendas y 10 escuelas, además de retirarse 780 árboles caídos, 447 vehículos y más de 127 mil m³ de piedras y tierra.

Con información de López-Dóriga Digital