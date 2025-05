“Auditorías no pueden ser usadas como armas políticas”: Abelina López

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, dejó en claro que las auditorías “no pueden ser usadas como armas políticas“.

“Coincido plenamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: si hay observaciones, que se resarzan; si no las hay, que se diga con claridad. Las auditorías no pueden ser usadas como armas políticas”, argumentó.

La transparencia no debe tener color partidista, y los procesos técnicos deben resolverse con la ley en la mano y ante las instancias competentes, no con linchamientos mediáticos. Desde Acapulco lo hemos dicho con claridad: no permitiremos que la fiscalización se convierta en persecución”, sostuvo.