Asistieron 350 mil personas a la Asamblea Informativa de Claudia Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México informó que a la Asamblea Informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino asistieron más de 350 mil personas.

Por medio de una tarjeta informativa, la administración informó que el evento transcurrió de manera pacífica y terminó con saldo blanco.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de diversas dependencias capitalinas garantizaron la seguridad del evento.

En su discurso, la presidenta aseguró que México seguirá colaborando para evitar que las drogas, y en especial el fentanilo, lleguen a Estados Unidos y se dijo convencida que la relación entre ambos países debe ser “buena, de respeto”.

Le digo al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos. Especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas”, apuntó.

“Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses (…) No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos”, añadió.

Con información de Raquel Flores/Radio Fórmula y EFE