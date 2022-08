Así se cocina el fentanilo en un laboratorio del Cártel de Sinaloa

El fentanilo provocó la muerte de 71 mil personas el año pasado en Estados Unidos, y también se está consumiendo cada vez más en México.

Hay cientos de estos laboratorios y se ingresó a uno donde encontraron a jóvenes trabajando en condiciones muy precarias, arriesgando la vida.

“Te arden, no sé, los ojos mucho y todo eso, por producirlo he sabido de gente que por el olor a las toxinas así de lo apestoso, se han infartado”, comentó un empleado del Cártel de Sinaloa.

Menores de edad deben armar 21 mil cápsulas de fentanilo en polvo a la semana a cambio de una paga de 6 mil pesos. trabajan para el Cártel de Sinaloa, en uno de los laboratorios clandestinos que este grupo criminal tiene en la sierra.

“No es que sea mucho dinero, pero en todos lados pagan muy poco, está aburrido también, pero es que entre más avancen es más su apoyo también que reciben”, señaló el cocinero.

No llevan trajes ni máscaras antigás y pese a utilizar guantes de látex, el polvo que se mezcla con otras drogas como heroína, cocaína o metanfetaminas, llega hasta sus brazos.

“El fentanilo en polvo tiene varios productos muy tóxicos para la salud. Desgraciadamente varios compañeros se han hasta muerto. Esto si te cayera a ti una gotita, a ellos les está rociando, pero ya su piel como que ya se hizo, no sé qué decirte, te daña, te castra pues, llegan solos chicos de 13, 15, 16 años, 20 años. Y se les abren las puertas, sí”, detalló el cocinero del Cártel de Sinaloa.

Se le preguntó al empleado si le dio miedo entrarle al negocio.

“Miedo no, a lo mejor fueron nervios no sé, pero miedo obvio no”, aseguró un empleado de Cártel de Sinaloa.

¿Tú consumes fentanilo?, se le preguntó al cocinero.

“No”, respondió. “Pues es que uno está en la cocina, uno sabe ya, no, no para nada”, agregó.

El cártel produce fentanilo en polvo, inyectable o en cápsula, y las pastillas M-30, que son una falsificación de la oxicodona, uno de los opiáceos más adictivos usados para tratar el dolor intenso.

En el patio de la casa, sin ninguna medición, estándar de calidad o higiene, el cocinero, él sí debidamente protegido con equipo, mezcla, en un tambo de lámina sustancias corrosivas como cloro, acetona, ácido clorhídrico, sosa cáustica, colorante azul y fentanilo, considerado 50 veces más fuerte que la heroína, un gramo más en la mezcla puede resultar letal para los consumidores.

“Aquí han de salir prácticamente como unas 2 millones y medio de pastillas”, apuntó el cocinero.

“Una pastilla o una cápsula aquí en México se vende de 50 a 100 pesos, una pastilla o una cápsula en Estados Unidos te cuesta 10 dólares”, contó un jefe de plaza.

El llamado “cocinero” asegura que la mayoría de los precursores llegan México desde China o Alemania en buques de carga que posteriormente entregan los paquetes a barcos pesqueros y estos a su vez a embarcaciones pequeñas.

“Se hace una pequeña empresa que se llama “papel”, como ficticia, esta persona mueve sus contactos, se le paga el costo por traerlo aquí”, señaló el cocinero.

Aseguran que tienen flotando en el mar más de medio millón de dólares en precursores químicos y que obtenerlos es más fácil que proteger grandes cultivos de amapola o marihuana.

En lo que va del sexenio, la Secretaría de la Defensa Nacional ha incautado más de 3 mil 420 kilogramos de fentanilo y sólo este año han asegurado 71 laboratorios clandestinos en Sinaloa.

Se le preguntó al cocinero si ha consumido alguna vez fentanilo.

“Yo no he consumido, se acaba todo, esto no es un juego, lo único que le va a provocar es la muerte”, dijo un cocinero de Cártel de Sinaloa.