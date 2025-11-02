«¡ASESINO!», LE GRITAN AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA Y LO CORRE LA GENTE DEL FUNERAL DE CARLOS MANZO

Anoche durante el Festival de las Velas, el alcalde Carloa Manzo fue asesinado a tiros, cuando se encontraba en el lugar, acompañado de su familia.

Videos compartidos en redes sociales mostraron parte de lo que ocurrió luego de haberse registrado el hecho, con la presencia activa de cuerpos policiales y ambulancias.

En redes sociales los usuarios lamentaron la pérdida y que hasta era un candidato fuerte para las elecciones presidenciales por tu tenacidad y valentía al combatir al crimen organizado por lo que se conocía como el «Bukele mexicano».