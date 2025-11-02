«¡ASESINO!», LE GRITAN AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA Y LO CORRE LA GENTE DEL FUNERAL DE CARLOS MANZO

Uruapan, Michoacán.- Este domingo el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla asistió al velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sin embargo salió rápidamente del lugar tras recibir insultos y gritos de los asistentes que se encontraban afuera del lugar.
Algunos le gritaban “¡fuera!”, “¡asesino!”, en un video que fue compartido en redes sociales. El gobernador estuvo acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad.
El gobernador Bedolla compartió en sus redes sociales una nota de condolencia tras el asesinato de Carlos Manzo, haciendo mención también al subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, (hermano del alcalde de Uruapan.
Dijo en sus redes sociales, que sabe que su asesinato “genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan“.
Anoche durante el Festival de las Velas, el alcalde Carloa Manzo fue asesinado a tiros, cuando se encontraba en el lugar, acompañado de su familia.
Videos compartidos en redes sociales mostraron parte de lo que ocurrió luego de haberse registrado el hecho, con la presencia activa de cuerpos policiales y ambulancias.
En redes sociales los usuarios lamentaron la pérdida y que hasta era un candidato fuerte para las elecciones presidenciales por tu tenacidad y valentía al combatir al crimen organizado por lo que se conocía como el «Bukele mexicano».
“No daremos NI UN PASO ATRÁS, está lucha que él empezó la vamos a continuar, porque Uruapan, Michoacán y México merecen que se siga luchando. (sic)”.
“Es hora de la nueva revolución ya es mucho Viva México libre Y viva Carlos Manzo Qué su muerte no sea en vano (sic)”.
“Pocos políticos que tienen el valor que el tuvo! Descanse en paz un presidente ejemplar! (sic)”.
El pasado mes de septiembre, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, informó que sostuvo una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se definieron acciones prioritarias en materia de seguridad pública e infraestructura, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del municipio y garantizar la tranquilidad de la población.
Como resultado del encuentro, el alcalde anunció la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional, quienes se harán cargo de los filtros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad. El despliegue busca reforzar el combate a delitos de orden federal y prevenir la incursión de grupos delictivos.
Asimismo, informó que el Ejército Mexicano participará en rondines de vigilancia en las zonas montañosas, donde se ha detectado actividad de organizaciones criminales, destacó el medio Agencia Infomania.
Manzo destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ya muestra avances concretos. Entre los resultados, mencionó la neutralización de dos delincuentes en el Cerro Colorado de Caltzontzin y la detención de tres presuntos responsables del asesinato de un elemento de la Policía Municipal, hechos logrados gracias a la intervención de la Fiscalía General del Estado.
Con información de Ajedrez Político