13.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Asesinan a 336 policías durante el 2025 en México, en promedio uno cada día: Causa en Común

By Agencias
128
Créditos: Cuartoscuro
domingo, diciembre 21, 2025

Tan sólo entre el 12 al 18 de diciembre, se documentaron cuatro homicidios de elementos de seguridad en Puebla, Sinaloa, Tabasco y Estado de México

EFE.- Un total de 336 policías fueron asesinados durante 2025 en México, en promedio uno cada día, y un aumento del 8% frente a los registrados en el mismo periodo de 2024, alertó este sábado la organización civil Causa en Común.

El registro de «Policías asesinados 2025» detalla que tan sólo entre el 12 al 18 de diciembre pasado, se documentaron cuatro homicidios de policías en los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Tabasco (sureste) y Estado de México (centro).

“En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías, en promedio uno cada día, y 8% más que los registrados en el mismo periodo de 2024”, señaló la ONG en un comunicado.

Recordó también que del 1 de octubre de 2024 al 18 de diciembre de 2025, la organización registró el homicidio de al menos 430 agentes policiales.

Los estados con más casos de policías asesinados en 2025 son Sinaloa (noroeste), con 46; Guerrero (suroeste), con 37; Guanajuato (centro), con 36; Michoacán (oeste), con 33, y Veracruz (este), con 24.

De acuerdo con las últimas cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán son cinco de las siete entidades que concentran el 51% de los homicidios en el país.

Asimismo, la ONG señaló que en el periodo que va del 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, al 18 de diciembre de 2025, se han contabilizado al menos 430 policías asesinados.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México (2018-2024), Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2 mil 456 policías, un promedio de más de uno por semana.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
Miss Universo bajo asedio: México y Tailandia buscan arrestar a los dueños del concurso
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.