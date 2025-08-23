Aseguran tráiler con mil 201 paquetes de cocaína en Sonora

Fuerzas federales detuvieron a un hombre y aseguraron un tráiler que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en un punto de revisión de Sonora.

Lo anterior fue detallado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch por medio de un mensaje en redes sociales.

En la acción participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, se apuntó durante labores de seguridad en un punto de inspección en San Luis Río Colorado, los efectivos detectaron un tráiler acoplado a una caja seca, el cual al ser revisado, notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja, por lo que le realizaron una revisión minuciosa.

Como resultado hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína.

Por lo anterior, el conductor de la unidad fue detenido, informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

“Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y brindar seguridad a la población mexicana”, se apuntó en el comunicado.

