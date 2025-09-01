Aseguran arsenal y sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue asegurado un arsenal tras catear un inmueble de Culiacán, Sinaloa.

Por medio de un mensaje en redes sociales, García Harfuch apuntó que en total fueron aseguradas 37 armas de fuego, cargadores y cartuchos.

El funcionario federal también indicó del decomiso 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas, además de equipo táctico.

El titular de SSPC apuntó que el cateo fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un comunicado, la SSPC apuntó que los efectivos de seguridad localizaron un inmueble en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, Culiacán, utilizado para el resguardo de arsenal y sustancia ilícitas.

Los agentes recabaron los datos de prueba suficientes que fueron presentados a un Juez de Control, mismo que otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble.

Por lo anterior, los efectivos desplegaron un dispositivo de seguridad y cumplimentaron la orden de cateo en el lugar, donde hallaron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo táctico.

El predio quedó sellado y bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Sinaloa vive una ola de violencia derivado de las pugnas entre las organizaciones criminales Los Mayos y Los Chapitos, a raíz de las detenciones en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, ocurridas en julio de 2024.

Con información de López-Dóriga Digital