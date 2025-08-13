20.7 C
PAÍSSeguridad

Aseguran 838 kilos de cristal en San Luis Río Colorado, Sonora

Foto de X / @MesaSegSonora
miércoles, agosto 13, 2025

Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 838 kilos de la droga conocida como cristal en un puesto de revisión en Sonora

Fuerzas federales aseguraron 838 kilos de cristal en San Luis Río Colorado, en Sonora, acción en la que también fue detenido un sujeto de 53 años de edad.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora indicó que en el puesto de revisión militar “Cucapah” elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo la inspección de un tractocamión procedente de Monterrey, Nuevo León, con destino a San Quintín, en Baja California.

Al realizar dicha inspección observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos gamma, por lo que efectuaron una revisión.

Al momento de revisar físicamente dicho tractocamión fueron detectados paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada y al realizar la prueba los resultados arrojaron “Clorhidrato de Metanfetamina”, también conocida como cristal.

En total, fueron decomisados mil 863 paquetes en bolsas de plástico de aproximadamente 450 gramos cada uno, además de 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida. También se aseguró el tractocamión Marca Kenworth color Blanco en el que se transportaba.

El sujeto detenido fue identificado por las autoridades como de Almicar “N”, de 53 años de edad, originario de Reforma, Sinaloa

El hombre capturado y el cristal asegurado en Sonora fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.

Con información de López-Dóriga Digital

