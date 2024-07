ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA REFORMAS AL PRI

● El Presidente del CEN del tricolor, Alejandro Moreno, destacó que, con ello, el partido inicia una ruta de modernización para abanderar las demandas sociales, enfrentar los nuevos desafíos y defender a México.

• En unidad, durante la plenaria, que contó con la participación de más de 3 mil 200 priistas, se aprobaron trascendentales cambios a los documentos básicos del instituto político.

Con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno, al frente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró con éxito su 24ª Asamblea Nacional Ordinaria con la asistencia de más de 3 mil 200 delegados de las 32 entidades de la República y, tras aprobar en unidad trascendentales reformas a sus documentos básicos, se declaró listo para defender el régimen democrático, a las instituciones y a México.

Con la cohesión de sus liderazgos, en una jornada de análisis y debate celebrada en la Ciudad de México, y luego de ratificar su respaldo a la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno, los priistas abordaron el complejo momento que atraviesa el país y emprendieron una ruta de renovación y modernización para hacer del PRI una fuerza política que abandere las demandas sociales frente a un régimen autoritario.

En la plenaria de la 24ª Asamblea Nacional Ordinaria, los delegados discutieron y aprobaron las propuestas que había ponderado con antelación la Comisión Nacional de Dictamen para avanzar hacia un PRI más moderno, acorde a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad mexicana.

En la plenaria, se contó con la participación de la Secretaria General, Carolina Viggiano; los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve; del Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo, y de las dirigencias nacionales de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Leticia Barrera, y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Cristina Ruiz Sandoval.

En ese marco, el Presidente Alejandro Moreno expresó su confianza en que las reformas a los Estatutos, a la Declaración de Principios, al Programa de Acción Política y al Código de Ética Partidaria harán del tricolor un partido cada vez más fuerte, más unido y cercano a la ciudadanía.

Para arribar con el mayor consenso y acuerdo a la 24ª Asamblea Nacional Ordinaria, previamente se celebraron asambleas municipales y estatales y, luego, se llevaron a cabo las Mesas Nacionales Temáticas.

La Mesa de Declaración de Principios fue presidida por el diputado Rubén Moreira; la de Programa de Acción, por la diputada Marcela Guerra; la de Estatutos, por Gaspar Quintal, y la de Código de Ética Partidaria, por Yolanda de la Torre.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no nos vamos a bajar, aquí no nos rajamos, aquí nadie renuncia y aquí nadie se dobla, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El PRI y su aguerrida militancia luchará y seguirá luchando hasta el final. Seremos la oposición que México necesita. Una oposición real, potente y protagonista de los grandes debates”, aseguró.

Al encabezar la Sesión Plenaria de la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, el Presidente Alejandro Moreno, sostuvo que no hay mayor tragedia para un régimen democrático que una oposición entregada. Por eso, añadió, trabajaremos con valentía, inteligencia y estrategia para servir a México de la mejor manera.

En compañía de la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano; del Secretario del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo; de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y en el Senado de la República, Manuel Añorve; así como de los integrantes de la dirigencia nacional del partido, subrayó que “somos oposición, pero no somos la única oposición”.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México, puntualizó que “el régimen de Morena produjo rechazo en sectores como las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad científica, la comunidad estudiantil, los emprendedores” y convocó: “¡vamos por ellos!”.

El líder nacional del PRI destacó que “siempre estaremos dispuestos a trabajar en coalición, pero que quede claro: eso no ata de manos al PRI, ni a fuerzas políticas externas, ni a intereses ajenos al partido”.

Al reconocer ampliamente a la militancia priista, señaló que ésta es “bragada en la lucha, no es casualidad que estemos liderando al partido; es por nuestra historia y trayectoria, por nuestra pasión y experiencia, por nuestra comprensión del quehacer político que es distinto, comprometido y, óiganlo bien, sin ataduras”.

Sobre este punto, el Presidente Alejandro Moreno recalcó que “no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni del PRI, ni de antes ni de ahora”. Argumentó que “en un partido como el nuestro, no caben élites, ni notables que aspiren a imponerse a la militancia, ni a los resolutivos que el priismo en pleno decide en una Asamblea Nacional”.

“La inconformidad de quienes disienten es hacia un relevo generacional en los órganos de decisión del partido que ya es irreversible”, añadió, “ese es el problema de fondo”. No compartimos, dijo, las nostalgias del viejo partidazo, ni de las recetas provenientes de personajes que florecieron en los tiempos en que el PRI era partido dominante.

Luego de indicar que “nada ni nadie es más importante que el partido”, el dirigente del Revolucionario Institucional apuntó que “quienes condicionan al partido, quienes chantajean y quienes con declaraciones y acciones pretenden humillar o sobajar al priismo, no son priistas, ni medio priistas, son mercenarios políticos y en el PRI no tienen lugar”.

“Han empeñado todo lo que les dio el PRI por un puñado de privilegios y hoy vuelven a la carga con soberbia y torcidas motivaciones. No más traiciones y no más deslealtad. Los mentirosos y sinvergüenzas no volverán a perjudicar al partido”, remarcó.

Finalmente, el también diputado federal priista apuntó que “con firmeza y contundencia expresamos que, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, los priistas permitiremos que las decisiones que atañen al PRI se dicten fuera del PRI. Las y los priistas somos dueños de nuestro presente y nuestro futuro”.

