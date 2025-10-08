Arriban a la CDMX los seis mexicanos detenidos por Israel; familiares y conocidos acuden a recibirlos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles que los mexicanos detenidos por Israel arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los connacionales que viajaban en la Flotilla Global Sumud fueron recibidos por sus familias, conocidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la base militar del AICM.

En una publicación en X, la SRE compartió fotografías del recibimiento de los mexicanos Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán.

La tarde de este miércoles, Relaciones Exteriores compartió que los connacionales realizaron una escala en Estambul y continuarían su viaje hacia México.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada en aguas internacionales por fuerzas israelíes la semana pasada antes de llegar a su destino.

Tras su detención, los mexicanos fueron llevados al centro de reclusión de Ktziot, en el sur de Israel, donde el embajador de México en ese país, Mauricio Escanero, los visitó el fin de semana.

La liberación y repatriación de los mexicanos ocurre en medio de la tensión que persiste en la región, agravada por la situación humanitaria en Gaza y las acciones de organizaciones internacionales que denuncian las restricciones al ingreso de ayuda al enclave palestino.

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza y presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra de Israel en el enclave.

