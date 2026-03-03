Aplican 9 millones de vacunas contra el sarampión en tres semanas

El subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark, informó un incremento significativo en la vacunación contra el sarampión, en donde se lograron aplicar más de nueve millones de dosis en poco más de tres semanas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Clark García Dobarganes indicó que en el actual brote por dicha enfermedad, que inició hace un año en Chihuahua, se han aplicado poco más de 22 millones de vacunas.

“Hemos visto un incremento de casi 15 veces (en la vacunación). Es decir, ya para la semana del 14 al 20 de febrero estábamos aplicando 3.4 millones de vacunas cada semana. Y la semana pasada, la que concluyó el viernes 27 de febrero, aplicamos 3.3 millones de vacunas”, indicó.

“¿Qué significa eso? Que en estas tres semanas, desde que iniciamos este proceso masivo de vacunación en todos los estados de nuestro país, llamando a la población a vacunarse, que ahorita veremos cuáles son los grupos prioritarios, hemos aplicado 8.4 millones de vacunas”, señaló.

Y de hecho en estos siguientes tres días, porque este es el corte al viernes, hemos aplicado casi millón más; es decir, hemos ya cruzado la ventana de los nueve millones de vacunas en tres semanas. ¿Qué significa eso? Que en tres semanas hemos aplicado lo que en un año normal, sin brote, se aplicaba en dos años. “, puntualizó.

El funcionario de Salud federal indicó que se continuará vacunando a la población con el objetivo de contener el brote de la enfermedad en el país.

“Es la única manera de contener un brote de sarampión: vacunar, vacunar, vacunar”, agregó.

¿Para quién es la vacuna contra el sarampión?

Se recuerda que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

La Secretaría de Salud hace un llamado a revisar esquemas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva.

Con información de López-Dóriga Digital