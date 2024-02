AMLO ve difícil que se realice la Cumbre de Líderes de América del Norte por elecciones

López Obrador dijo que la temporada política en dos países de América del Norte hace muy difícil la cumbre de líderes en abril

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ve difícil que se lleve a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se planea sea en abril próximo, debido a las elecciones en EE.UU. y en nuestro país.

En la conferencia matutina realizada en Cancún, Quintana Roo, el mandatario mexicano detalló que la temporada política en dos países de América del Norte hace muy difícil la cumbre entre los tres líderes.

Va ser muy difícil que haya cumbre, pero no por nosotros, por las campañas, ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto lo digo. Hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, así como es hacer historia, la política es tiempo, es manejo de tiempo”, indicó.

“¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral? ¿O es casual? Entonces, no hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones, nada más que como está la temporada política pues es muy difícil que se dé el encuentro, porque hay elecciones también en EE.UU. y además yo ya voy de salida, nada más me faltan siete meses, y tres son de campaña”, puntualizó.

López Obrador recalcó este jueves que él ya va “de salida”, y que solo le quedan siete meses en el Gobierno de México.

“Además, hay que dejarle tarea a los que nos van a relevar, si no qué van a hacer, tienen que darle continuidad a la transformación. Yo me voy a jubilar”, dijo.

En la previa, el presidente López Obrador advirtió que no asistiría a la Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá “si no hay un trato respetuoso” hacia nuestro país, en medio de la polémica por la acción del Gobierno canadiense de pedir visados de turismo para los mexicanos.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses (para dejar la presidencia), y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque (en el sureste de México), aquí sí me siento muy bien, de salud y de ánimo. Aquí hay muy buenas vibras”, declaró el mandatario en su conferencia diaria.

La Cumbre de Norteamérica será, de manera tentativa, en abril próximo en la provincia canadiense de Quebec, cuyo Gobierno solicitó al primer ministro, Justin Trudeau, que vuelva a pedir visados de entrada a los mexicanos para frenar al flujo de solicitantes de refugio, que ascendió a más de 60 mil en 2023, y que hoy se hizo oficial.

Con información de López-Dóriga Digital