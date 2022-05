AMLO se compromete con el plan de justicia para los pueblos guarijío y mayo, en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ayudar a los siete pueblos guarijíos-macurawe de la montaña de Sonora.

En la comunidad de Mesa Colorada, municipio de Álamos, dijo sí a las peticiones que le plantearon las autoridades integradas entre el Plan de Justicia para el pueblo Guarijío, elaborado por ellos mismos.

“Por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos que debemos de atender a los pobres, olvidados, marginados, los humillados de la tierra. Esto no sólo es para vivir en paz, porque con justicia hay paz, sin justicia es muy difícil conseguir la paz, pero no sólo es por eso, es para sentirnos verdaderamente humanos, para aplicar la justicia aquí en la tierra”, expuso el presidente López Obrador.

Las autoridades tradicionales resaltaron que es la primera ocasión en que un presidente llega a ellos.

“Ningún presidente de la República había venido, por eso hoy nos sentimos contentos, qué bueno que vino a visitarnos, señor presidente, para que mire el camino que transitamos en terracería, hemos sufrido por pobreza, no tenemos comida, no tenemos medicamento, nuestros hijos no tienen estudio, queremos que nos apoye en todas las necesidades que tenemos en las diferentes comunidades, y esperamos que nos cumpla estas peticiones que les vamos a hacer, y así también nosotros le queremos decir que le damos nuestro apoyo en estos años que le quedan de gobierno”, dijo Raúl Enriquez Cautivo, gobernador tradicional de Mesa Colorada.

“Es un timbre de orgullo estar ya a punto de jubilarme en mi actuación como funcionario público, como político y en estos últimos tiempos seguir visitando comunidades como ésta. En una ocasión declaré que no tenía yo tanta edad, porque mis adversarios dicen que ya estoy chocheando, dije no tengo tanta edad, es que estoy aflojado en terracería y la verdad es así porque he recorrido todos los caminos de México”, indicó el presidente López Obrador.

El Plan de Justicia pasa por la construcción de un centro de salud, caminos de concreto hidráulico, agua potable, acceso a la educación, apoyos a la agricultura y la ganadería, y reconocimiento jurídico de sus tierras, entre otros.

El presidente designó al gobernador Alfonso Durazo y al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, como los encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Instruyó en ese momento que se entreguen los recursos necesarios para la construcción de caminos de concreto hidráulico y, de arranque, se revise la situación jurídica de las tierras. Garantizó que se mantendrán los programas sociales que significan pensiones, becas y precios de garantía, para producir maíz y frijol entre otros.

Se comprometió también a regresar en seis meses para supervisar los avances en la aplicación del Plan de Justicia.

Más tarde en Etchajoa encabezó una reunión con comunidades de la etnia Mayo, de quienes igualmente recibió el Plan de Justicia que le proponen para mejorar sus condiciones de vida.

Con información de Carmen Jaimes. TELEVISA NOTICIAS

