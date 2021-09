AMLO pide investigar y castigar a científicos del Conacyt si hay corrupción

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió investigar si hay malos manejos de recursos por parte de un grupo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y castigar si demuestra que existen estos actos de corrupción.

“Que se investigue y si hay corrupción que se castigue. ¿Por qué nada más se va castigar a los pobres?, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes; tiene que acabarse con la impunidad sea quien sea, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, sean amigos, colegas, familiares”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador explicó que recibió un informe de la directora del Conacyt, la doctora María Elena Alvarez-Buylla, en el que se explica que un grupo de investigadores formaron una sociedad civil la cual recibió alrededor 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

Detalló que entre el 2002 al 2018 esta asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de la alcaldía Coyoacán con recursos que no justificó ante el Instituto.

Señaló que además este grupo fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007, que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de la investigación relacionadas con la mina de Pasta de Conchos.

“Era un grupo predilecto del régimen anterior, entonces como ya no se pueden mantener estos privilegios ahora se sienten perseguidos”, manifestó AMLO.

López Obrador cuestionó si el combate a la corrupción va a ser selectivo o se aplica parejo.

Noticieros Televisa

