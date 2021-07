AMLO pide a legisladores aprobar Ley Reglamentaria para eliminar el fuero presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a legisladores que aprueben la Ley Reglamentaria para eliminar el fuero presidencial y que el mandatario pueda ser juzgado por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos crímenes por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

“Estoy pidiendo respetuosamente a los legisladores que ya aprueben la ley para que el presidente pueda ser juzgado igual que cualquier ciudadano por cualquier delito, se acaban los fueros en el caso del presidente”, solicitó el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Ya el presidente no tiene fuero y puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano, sin embargo, ya está en el Poder Legislativo la Ley Reglamentaría porque sino aunque esté en la Constitución si no hay Ley Reglamentaría no aplica”, mencionó AMLO.

El mandatario mexicano aseveró que se acabó el fuero para el Presidente, pero recordó que al inicio de su gobierno planteó terminar también con ese privilegio que tienen los funcionarios públicos.

“También debe desaparecer el fuero general, son iniciativas que he mandado al Congreso y las han rechazado porque se requieren dos terceras partes, se requiere tener mayoría calificada y solo aceptaron para el presidente”, comentó el gobernante mexicano.

Con información de Noticieros Televisa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...