AMLO no eliminará precio máximo al gas LP pese a protestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se eliminará el precio máximo al gas LP pese a las protestas y paros que realizan gaseros en la Ciudad de México, Estado de México y Pachuca.

“No vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal, no es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Miren lo que nos hemos ahorrado”, afirmó el Jefe del Ejecutivo Federal.

López Obrador recordó que su administración vivió las mismas presiones que intentaron doblegar al Estado cuando se enfrentó el problema del huachicol en México.

Dijo que gracias al apoyo de la gente se logró ahorrar más de 157 mil 33o millones de pesos, lo que equivale a un ahorro diario superior a los 164 millones 339 mil pesos.

Por lo que aseguro que no es en vano resistir estas presiones.

López Obrador aseguró que las pasadas administraciones dejaron crecer el problema de abuso que realizan distribuidores de combustibles.

Señaló que la decisión que se tomó de precios máximos se hizo a través de un análisis de costos, por lo que no es un asunto arbitrario.

“Se hace el análisis de costo, en cuánto vende Pemex, cuánto les cuesta operar, incluso qué utilidad pueden tener, justa, razonable y así se fija, pero hay quienes quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente”, dijo AMLO.

Al inicio de su rueda de prensa matutina, López Obrador anunció tres medidas para garantizar el abasto de gas LP, entre las que se encuentran medidas legales, y apoyo con la Guardia Nacional a distribuidores que ayuden para que no falte el abasto del combustible.

El Gremio Gasero Nacional entró el martes 2 de agosto en huelga indefinida después de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) limitara los precios máximos a los que se puede vender a los usuarios el gas licuado del petróleo (gas LP).

En la Ciudad de México, según la regulación de precios de la CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques estacionarios y 21,33 pesos por kilogramo, cuando se trate de cilindros metálicos.

A inicios de julio, el presidente López Obrador anunció la creación de un órgano público, llamado Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a un precio justo.

A continuación te compartimos el video completo de la conferencia de AMLO.

Con información de Noticieros Televisa.

