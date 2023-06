AMLO intentó hablar con 5 ministros de la Corte para frenar revés sobre Guardia Nacional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que quiso hablar con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando se metió el recurso para declarar inconstitucional que la Guardia Nacional dependiera directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Qué tal? El presidente López Obrador confesó haber hablado con 5 ministros de la Suprema Corte, para intentar que votaran contra declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a Sedena. “De esos 5, hubo 2 que no me hicieron caso. No pude. Hipócritas”, dijo pic.twitter.com/6rJnTl3a2l — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 14, 2023

En la conferencia matutina de Palacio Nacional y sin mencionar nombres, López Obrador detalló que de los cinco ministros de la Corte, de quienes apuntó que “ya habían demostrado ser chuecos”, no pudo hablar con dos.

“Entonces, para que (la Guardia Nacional) no cayera, hacia delante, en manos de una gente así (Genaro García Luna) y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad”, argumentó.

“Entonces, meten el recurso para declarar inconstitucional y yo ahí dije ‘ahora si me voy a meter, porque esto es importantísimo’. Y hablo con cinco, con los cuatro que de alguna manera yo propuse y con el que ya estaba (Arturo Zaldívar) para garantizar los cuatro votos. Uno por uno”, indicó.

No sabes lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos, para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, pues con dos no pude”, indicó.

“O sea, no me dijeron que no, ahí… ‘sí, cómo no’, o sea, de manera muy hipócrita. Eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres y se pierde el propósito de que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena”, expresó el tabasqueño.

El tabasqueño indicó que cuando se dieron cuenta de que habían declarado inconstitucional la pertenencia de la Guardia Nacional al Ejército mexicano buscaron negociar a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

El pasado 18 de abril, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma del presidente López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

El Pleno de la SCJN apoyó con ocho de 11 votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el Gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Sedena en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con información de López-Dóriga Digital