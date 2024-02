AMLO exige al INE que investigue guerras sucias en redes sociales

El mandatario mexicano descartó que vaya a presentar una denuncia ante el INE por estas supuestas guerras sucias en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar las guerras sucias en redes sociales contra su Gobierno.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador denunció otra vez la campaña contra su Gobierno por medio de mensajes en redes sociales, donde señalan que es un narcotraficante a raíz de versiones en medios de comunicación.

“Que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias, como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro, no son personas las que dicen #NarcoPresidenteAMLO”, dijo.

“Cobran muchísimo, entonces el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia, y esto lo debería de investigar el INE”, agregó.

El mandatario mexicano descartó que vaya a presentar una denuncia ante el INE por estas supuestas guerras sucias, sino que lo único que hace es advertir al pueblo.

“Yo no presento quejas, nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias, y así la gente pues está protegida y no es susceptible de manipulación, aunque no funciona porque el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente, pero sí hay que estarlo denunciando para ir tomando consciencia”, manifestó.

“Los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países para imponerse, para oprimir, para explotar, para saquear, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado, ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, le llaman golpes blandos, porque con la manipulación van socavando autoridades que no les conviene, son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces,”, subrayó.

López Obrador aseveró que casi todos los medios de comunicación en nuestro país “son de manipulación” , y arremetió contra comunicadores a quienes calificó de “pseudoperiodistas”.

“Entonces como ya no hay esos contratos jugosísimos , ya son medios opositores, de la noche a la mañana se volvieron críticos del Gobierno, lo que nunca habían hecho en su vida (…) Nunca habían criticado a los presidentes”, declaró

Con información de López-Dóriga Digital