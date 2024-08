AMLO dijo estar “feliz, feliz” de que Sheinbaum reciba hoy la constancia de presidenta electa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo estar “feliz, feliz” por el hecho de que hoy Claudia Sheinbaum recibirá la constancia de presidenta electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador confirmó que no asistirá a la ceremonia de entrega de dicho documento.

No voy a asistir, estoy muy contento, estoy feliz, feliz, me da mucho gusto y repito no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va mas allá de intereses de grupos de partidos”, expuso.