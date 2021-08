AMLO, contento por resultado de Consulta Popular 2021; fue ‘trascendente’, afirma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes, 2 de agosto de 2021, estar contento por el resultado de la Consulta Popular 2021 y señaló que fue ‘trascendente’.

Desde Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente López Obrador comentó que es la primera consulta que se lleva a cabo en la historia de México.

“Felicito a los que participaron en la primera consulta que se lleva a cabo en la historia de México, es algo trascendente, es el inicio formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”.

El presidente López Obrador destacó que fue algo ejemplar lo que se vivió durante la jornada de la Consulta Popular e hizo un llamado a las personas que no participaron.

“Ayer fue importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada por eso mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a lo que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agota en elecciones de diputados, senadores, gobernadores y de presidente de la República”.

Con información del Gobierno de México

