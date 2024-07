AMLO acusa a sus adversarios de “machismo” por decir que influirá sobre Sheinbaum

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles a sus “adversarios” de “machismo” por decir que él influirá en el Gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre.

Nuestros adversarios, por machismo, porque no conocen a la presidenta electa, piensan que es una mujer susceptible a la manipulación y que van a influir en ella, se equivocan. Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Tras la victoria de Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio, en la que obtuvo un récord de casi 36 millones de votos, cerca del 60 por ciento del total, la oposición ha acusado a López Obrador de imponerle una agenda política y nombramientos en el gabinete.

Pero el actual gobernante ha negado que busque influir, dar consejos o seguir gobernando detrás de quien será la primera mujer presidenta de México.

“Hay esa idea, (pero) no. A Claudia ya le podría yo entregar (el Gobierno), nada más tiene que esperar a que termine, son dos meses y 20 días o algo así, pero ya tiene mucha experiencia, la verdad, fue lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país”, comentó ahora.

Por otro lado, López Obrador argumentó que no puede haber distanciamiento porque ambos fueron fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por ello, criticó a la prensa por, según él, reportar que hay diferencias políticas entre ambos.

“Buscan amarrar navajas, que nos peleemos. ¿Pero cómo nos vamos a pelear? Si somos compañeros, venimos del mismo movimiento, creamos juntos el movimiento, junto a millones de mexicanos”, expresó.

El presidente reiteró su confianza en que Sheinbaum Pardo continúe con la agenda de desarrollo del actual Gobierno, por lo que afirmó que él podrá retirarse con tranqulidad.

“Sé que ella tiene las dimensiones, es una giganta, y va a poder seguir impulsando el desarrollo con justicia en nuestro país, ya tiene sus proyectos, ya está terminando de integrar su equipo, muy bueno el equipo. Yo me voy muy contento, si no, no podría estar tranquilo”, terminó.

Con información de EFE