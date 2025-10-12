Al menos 37 muertos y 117 municipios afectados tras fuertes lluvias

El Gobierno de México confirmó este sábado 11 de octubre de 2025 que hasta el momento se han reportado 37 personas muertas por las fuertes lluvias, así como graves afectaciones en 117 municipios del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) precisó en un comunicado que las 37 muertes fueron reportados por los gobiernos de Hidalgo (22), Puebla (9), Querétaro (1) y Veracruz (5).

“Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”, apuntó la nota.

La CNPC añadió que los trabajos de emergencia por las intensas lluvias de las últimas horas están enfocados en 117 municipios de cinco estados, donde se han presentado “afectaciones mayores”: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En Veracruz, puntualizó la autoridad, hay 55 municipios afectados, con al menos 16 mil viviendas dañadas, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación dañadas y 51 derrumbes.

El @GobiernoMX, a través de la Conagua, trabaja para apoyar a las familias y atender de manera inmediata las zonas afectadas por las recientes lluvias en Puebla y Veracruz.#AccionesConagua pic.twitter.com/o6FU23aKAD — Conagua (@conagua_mx) October 11, 2025

En Hidalgo, la CNPC informó de 13 municipios con afectaciones, con alrededor de mil 200 viviendas, 308 escuelas y 59 centros de salud afectados, además de 150 comunidades sin acceso, seis corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación dañadas y 190 derrumbes.

En Puebla, se tiene el registro preliminar de 37 municipios afectados, al menos 16.000 viviendas, un hospital y tres vías de comunicación con afectaciones, además de 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado.

En Querétaro, se tiene el reporte de siete municipios con afectaciones, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades sin acceso temporal, cinco vías de comunicación afectadas y 16 deslizamientos de laderas.

Y en San Luis Potosí, hay cinco municipios con daños, al menos mil viviendas afectadas, 25 derrumbes, cuatro corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe “de gran magnitud”, según la CNPC.

En cuanto a las afectaciones en energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en Veracruz 130 mil 819 usuarios afectados, con un avance del 20 por ciento en la restitución del servicio.

Mientras que en Querétaro hay cuatro mil 512 usuarios afectados con un avance del 97 por ciento en la restitución de la electricidad; en Puebla, 26 mil 442 usuarios afectados con 14 % de avance, y en Hidalgo, 65 mil 443 usuarios afectados con 49 por ciento de avance.

La CNPC aseguró que se trabaja activamente en los estados mencionados en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, en conjunto con las secretarías de la Defensa, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y CFE.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló en un mensaje en X que sostendría una reunión virtual con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, junto con el CNPC “para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias”.

Sheinbaum Pardo dejó en claro que “una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población” y prometió que su Gobierno no dejará “desamparado” a nadie.

Con información de EFE