Agenda legislativa de la 4T para este 2026: reforma electoral, reducción de la jornada laboral y “jueces sin rostro»

A partir del 1 de febrero de 2026, diputados de Morena, PVEM y Partido del Trabajo darán prioridad a la aprobación de las iniciativas en materia de reforma electoral, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y la creación de la figura de los “jueces sin rostro”.

Monreal confirmó que la reforma electoral es una de las iniciativas que será discutida a partir del 1 de febrero, fecha en la que inicia el periodo ordinario de sesiones, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe la iniciativa al Congreso de la Unión el mes próximo.

“Si llegara a la Cámara de Diputados iniciaríamos de inmediato la discusión en las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, porque son dos reformas: es una constitucional, primero, y luego en materia legal, en materia reglamentaria”, aseguró el pasado jueves en conferencia de prensa.

En cuanto a la representación proporcional, los llamados plurinominales, Monreal mencionó que “hay alternativas distintas: “por ejemplo, la Cámara de Senadores, dejarla en 96, eliminar la lista nominal; y la de diputados, disminuirla de 500 a 400 con 100 pluris, y algunos hasta proponen que no sean 100, sino 150”.

“Esos son los temas que se van a discutir, si es que la iniciativa lo contiene, además, la integración del Consejo General del INE, si hay o no elección directa de los consejeros electorales o insaculación”, comentó.

En entrevista con Latinus, el diputado presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo afirmó que los consejeros serán aprobados con las dos terceras partes de los votos o hasta un 70% de diputados y senadores, porcentaje aun sin definirse.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su iniciativa de reforma electoral recortará las prerrogativas o recursos públicos a los partidos políticos; tema que Monreal admitió, “nos va, a separar momentáneamente al interior del movimiento”.

Desde 2019, el PVEM y el PT, aliados político-electorales de Morena, se han opuesto a dicho recorte, incluso en votación emitida en el pleno el 12 de diciembre de ese año. Junto con la oposición echaron abajo ese proyecto.

En la discusión de la reforma electoral se definirá si se incluye a la presidenta Sheinbaum en las boletas de la elección federal intermedia para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, en la que también se elegirá el 50% restante de jueces.

Reforma laboral

Otra iniciativa es la reforma constitucional y también legal, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, cuya iniciativa presidencial está en el Senado.

“Lo más seguro, que lo aprobemos en el periodo ordinario que arranca el 1 de febrero”, dijo Monreal la semana pasada.

El 3 de diciembre, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, detalló que el proyecto propone una reducción de dos horas anuales en esta jornada a partir de 2027, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

En un documento sobre la agenda legislativa, Monreal garantizó que la reforma “mantiene el derecho a un día de descanso para las personas trabajadores, pero incorpora explícitamente que el día de descanso deberá ser con el goce del salario íntegro”.

Los términos de la iniciativa han sido cuestionados por la coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, quien enfatizó que “un verdadero regalo de Navidad hubiera sido que se hubiera aprobado 40 horas, pero con dos días de descanso, iniciativa que propusimos desde el 2023”.

Jueces sin rostro, una controvertida propuesta

De acuerdo a la agenda legislativa, se retomará la discusión para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y delincuencia organizada, sobre los jueces sin rostro.

La reforma al artículo 22 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales define a los “jueces sin rostro” como una medida necesaria para preservar la seguridad, a solicitud del ministerio público o de la autoridad judicial competente en la investigación, proceso y ejecución de sanciones penales.

De acuerdo a Monreal, “la propuesta busca profundizar los cambios derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial, fortaleciendo la impartición de justicia mediante reglas claras, plazos definidos y mecanismos que combatan el rezago, la corrupción y la falta de supervisión”.

“Incorpora una perspectiva de derechos humanos, refuerza la licitud en la obtención de pruebas, moderniza los procedimientos con el uso de medios digitales y establece medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, particularmente aquellos vinculados con la delincuencia organizada”, apuntó.

Aunque el proyecto se atoró en el Senado, luego de que el pasado 9 de diciembre diversas organizaciones, como el colectivo «La justicia que queremos» emitió un comunicado en el que resaltó que “la figura de los jueces sin rostro que permite la reserva de la identidad a las personas juzgadoras, resulta autoritaria e inconvencional”.

“La iniciativa oculta, además, cambios que vulneran derechos fundamentales, perjudican el sistema penal en su conjunto, y pone en riesgo la libertad de las personas, en especial las más vulnerables”, enfatizó el escrito entregado a los senadores.

Con información de Latin Us