Aeromar tiene adeudo con AICM, acreedores y pilotos, confirma ASPA

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el capitán Gual Ángeles detalló que debido a esta deuda se suspendió la operación de la aerolínea en el AICM.

“Estamos concentrándonos específicamente en el tema de Aeromar pues el día viernes, aproximadamente a las 2 de la tarde yo fui informado de que personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba tomando el Hangar 1 y 2 junto con algunas tarjetas de identificación aeroportuarias para que el personal de Aeromar no pudiera ingresar por algunas irregularidades que ellos localizaron en esas áreas, eso yo lo desconozco, pero es la información que nos dieron. Esto atiende a que Aeromar, como empresa, el dueño de Aeromar tiene una deuda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que asciende a un poco más de 500 millones de pesos, la deuda total de los dueños de Aeromar, o de los empresarios de Aeromar, es de entre 6 mil 500 y 7 mil millones de pesos con varios acreedores, un caso tremendo, y entre sus acreedores estamos tú y yo y todo el público que nos escucha porque a través del TUA, de los impuestos han dejado de pagar”, apuntó.

Señaló que Aeromar ha dejado de pagar el TUA y diversas disposiciones legales a acreedores y trabajadores.

“Efectivamente, han dejado de pagar TUA, han dejado de pagar el SAT, el Infonavit, el IMSS y entre esos acreedores estamos nosotros, los trabajadores, que quiero hacer un especial reconocimiento para que se vea la forma en que los trabajadores han sido tolerantes hasta extremos criticables tratando de conservar sus fuentes de empleo, hemos cedido en muchas ocasiones, inclusive ni él ni el aguinaldo no lo pagaron completo, el fondo de ahorro no no lo han pagado de manera completa, y muchas circunstancias pero hemos sido bastante prudentes buscando salvaguardar las fuentes de empleo”, señaló.