Acusan “desastre forense sin precedentes” en México por fosas clandestinas y comunes

En México, hay más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, pero las cifras varían entre autoridades y no existen registros públicos claros sobre las fosas comunes y los espacios donde el Estado resguarda a miles de cadáveres sin identificar, advirtieron especialistas.

Al presentar la última actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, las expertas coincidieron en que la magnitud de la crisis forense en México es difícil de dimensionar debido a las discrepancias entre los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y los reportes de prensa.

En México, las fosas comunes son operadas por el Estado en morgues o panteones públicos y son gestionadas por fiscalías y servicios forenses para inhumar cuerpos no identificados o no reclamados, mientras las clandestinas están asociadas al crimen organizado y se ubican en zonas rurales o casas de seguridad de la delincuencia donde se ocultan víctimas de homicidio y desaparición forzada.

Entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5 mil 532 fosas clandestinas, mientras que la FGR reconoció únicamente 630 fosas en el mismo periodo, una diferencia de 4 mil 902 sitios, de acuerdo con la plataforma.

En ese mismo periodo, las fiscalías estatales informaron la exhumación de 6 mil 998 cuerpos y 6 mil 122 fragmentos de restos humanos, concentrados (36 por ciento) en Jalisco (mil 120 cuerpos), Sonora (894) y Guanajuato (506).

Sin embargo, fuentes periodísticas documentaron 3 mil 637 fosas y 8 mil 541 cuerpos, lo que sugiere que una parte de los hallazgos no fue registrada por las autoridades, según el registro ciudadano.

Pamela Benítez, analista de datos de la organización Data Cívica, apuntó que en Guerrero, la cifra de fosas para 2013-2021 disminuyó en el reporte de 2024 frente al de 2023, un patrón que, aseguró, se repite en Sinaloa y otros estados del país.

Además, señaló discrepancias notables entre autoridades, como ocurrió en 2024, cuando la FGR reportó 18 hallazgos en todo el país, frente a 786 reportes de las fiscalías estatales.

“México enfrenta un desastre forense sin precedentes. Miles de cuerpos no identificados permanecen bajo resguardo del Estado en fosas comunes, panteones ministeriales y morgues”, indica el diagnóstico.

De la opacidad a la desaparición forzada

Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, denunció que las familias enfrentan una negativa sistemática de información por parte de las autoridades sobre las fosas comunes, pese a que el Estado mexicano está obligado a transparentar estos datos.

“Decimos que es una desaparición forzada porque sí tiene que ver el Estado, las autoridades, en ocultar estos cuerpos y una muestra también es que ocultan la información de dónde están ubicadas las fosas o cuántos cuerpos hay en cada fosa”, advirtió.

México acumula más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Además, cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar en el país.

Con información de EFE