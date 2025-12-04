Activistas alertan que migrantes LGBTTIQ+ recurren al trabajo sexual en sur de México

Migrantes LGBTTIQ+en la frontera sur de México se dedican al trabajo sexual debido a la falta de perspectivas laborales en esa región, donde la opciones de empleo se reducen cada vez más y afectan especialmente a este colectivo, así como a las dificultades para avanzar hacia Estados Unidos.

Así lo advierten activistas y migrantes en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, entre ellos Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, quien explicó a EFE que se estima que el 95 por ciento de las personas migrantes de esta comunidad se dedican al trabajo sexual, lo que implica reforzar las estrategias para darles atención.

Lo que hemos visto es que se está concentrando la población LGBTTIQ+, no porque no quieran irse a otros lados, sino porque no tienen las posibilidades de poder trasladarse”, explicó López sobre la situación en la ciudad fronteriza con Guatemala.

La irregularidad en la que subsiste esta comunidad incrementa sus condiciones de vulnerabilidad en el país, pues los expone a situaciones de violencia, como asaltos o fraudes, así como la precarización económica por los trabajos que realizan o el poco acceso a servicios de salud.

Tapachula, epicentro del flujo migratorio

“Tapachula ha sido el eje o espacio por las pocas oportunidades que tiene”, agregó sobre esta localidad, la mayor de la frontera sur de México, donde se registran altos índices de inseguridad.

Los activistas advirtieron que los migrantes que ejercen el trabajo sexual tienen la vulnerabilidad de adquirir alguna infección de transmisión sexual o VIH, porque no hay campañas específicas para esta población, que no tiene condiciones sanitarias y espacios laborales en el sur de México.

En este sentido, Armando López Pérez, migrante cubano, relató a EFE que muchos jóvenes y hombres que están varados en Tapachula se están dedicando al trabajo sexual, como la única posibilidad de poder pagar el alquiler y los alimentos.

“Nos acostamos con personas mayores de edad, unos que no quieren usar condón y quieren hacerlo obligado con uno y pasamos momentos muy tristes y te dicen así, te estamos pagando y tenés que hacer lo que nosotros queramos, pero es la única forma que se tiene para tener un lugar donde descansar”, expuso.

Por su parte, Arturo Estrada Pérez, habitante de la ciudad fronteriza, refirió que en el parque central Miguel Hidalgo hay hombres y mujeres que ofrecen sus servicios en una ciudad en la que se vive con temor a la inseguridad y la violencia.

“La prostitución está aquí, aflora a todo esto, pasan aquí por el parque y te ofrecen su mercancía. Hombres y mujeres se están prostituyendo y no hay nadie que las metan en cintura”, sostuvo.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso al cargo en enero de este año.

Con información de EFE