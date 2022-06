Acoso callejero será sancionado con arresto y multas de hasta 5 mil pesos en la capital de Colima

Para las jóvenes del estado de Colima, el acoso callejero es cosa de todos los días.

“Yo no digo nada, sí me saco de onda y aparte pues no puedo decir nada porque no sé qué es lo que tenga ese señor o que me pueda hacer, entonces pues yo sigo, pero obviamente sí con, a veces asustada, siento que sí, que todas las mujeres tenemos una historia que contar de acoso”, dijo Denise, habitante de Colima.