ABATEN A «EL MENCHO», LÍDER DEL CJNG; EL GRUPO CRIMINAL REACCIONÓ POR «EL SEÑOR DE LOS GALLOS» Y DESATÓ NARCOBLOQUEOS EN GUANAJUATO Y JALISCO; LA POLICÍA ESTATAL BLINDA SLP

Oseguera Cervantes, originario de la comunidad de Naranjo de Chila, en Aguililla, Michoacán, nació el 17 de julio de 1966. En su juventud migró a Estados Unidos, donde tuvo sus primeros contactos con el narcotráfico y enfrentó procesos judiciales por delitos relacionados con la venta de drogas. Tras cumplir condena y ser deportado, regresó a México y consolidó vínculos con operadores del crimen organizado.

En sus inicios se relacionó con el Cártel del Milenio y con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, operador del Cártel de Sinaloa en el occidente del país. Después de la muerte de Coronel y la captura de líderes del Milenio, la organización se fragmentó en grupos rivales. De una de esas facciones, conocida como Los Torcidos, emergió el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de Oseguera.

Con el paso de los años, “El Mencho” amplió la presencia del CJNG en múltiples estados y fue considerado uno de los capos más poderosos del país tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su estructura operativa incluyó alianzas estratégicas, como la que sostuvo con el grupo identificado como Los Cuinis, encabezado por familiares políticos suyos.

Hasta el momento, autoridades federales no han detallado el saldo completo del operativo ni el número de detenidos. Sin embargo, los bloqueos y disturbios registrados tras la acción militar reflejan la capacidad de reacción del grupo criminal ante el golpe a su operación.

Con información de Ajedrez Político