El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se deslindó este viernes de la exclusión del rey de España, Felipe VI, a la toma de protesta de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, quien insistió en que “el perdón engrandece a las naciones”, al comenzar su última gira conjunta en el estado de Sonora.

López Obrador afirmó que la decisión de no invitar a Felipe VI fue tomada por su sucesora, a quien volvió a respaldar, durante su última visita al pueblo yaqui, donde supervisaron obras del ‘Plan de justicia para los pueblos originarios’, que su administración dejó inconclusas y tendrán que continuar en el Gobierno de Sheinbaum.

Recuerdo que cuando me lo planteó (no invitar al rey de España), le dije que no lo veía yo necesario”, aseguró López Obrador.