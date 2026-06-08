Triunfo del PRI en Coahuila nos motiva: Luis Mejía

El contundente triunfo obtenido por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del estado de Coahuila representa una muestra clara de la confianza ciudadana en un proyecto cercano a la gente, con experiencia y resultados, afirmó Luis Mejía, presidente del Comité Municipal del PRI en la capital potosina.

El dirigente municipal señaló que este resultado fortalece el ánimo y la unidad del priismo en todo el país, y constituye una referencia importante rumbo a los procesos electorales que se vivirán en San Luis Potosí el próximo año.

“Los resultados en Coahuila demuestran que cuando se trabaja con cercanía, con organización y con una visión clara de servicio a la ciudadanía, el PRI sigue siendo una opción fuerte y competitiva. Este triunfo nos motiva y nos compromete a redoblar esfuerzos en favor de la ciudadanía potosina”, expresó.

Añadió, “Desde San Luis Potosí reconocemos la participación democrática de la población coahuilense y reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo, desde el PRI, una oposición responsable, cercana a la ciudadanía y comprometida con las causas sociales.”

Luis Mejía destacó que el priismo de la capital continuará fortaleciendo su estructura territorial, privilegiando el diálogo con la ciudadanía y construyendo una agenda con propuestas que respondan a las necesidades reales de las familias potosinas.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al trabajo permanente, asegurando que el PRI llegará fortalecido y preparado para enfrentar con éxito los retos electorales de 2027.