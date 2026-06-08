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PAÍS

Triunfo del PRI en Coahuila nos motiva: Luis Mejía

By Redacción
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lunes, junio 8, 2026

El contundente triunfo obtenido por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del estado de Coahuila representa una muestra clara de la confianza ciudadana en un proyecto cercano a la gente, con experiencia y resultados, afirmó Luis Mejía, presidente del Comité Municipal del PRI en la capital potosina.

El dirigente municipal señaló que este resultado fortalece el ánimo y la unidad del priismo en todo el país, y constituye una referencia importante rumbo a los procesos electorales que se vivirán en San Luis Potosí el próximo año.

“Los resultados en Coahuila demuestran que cuando se trabaja con cercanía, con organización y con una visión clara de servicio a la ciudadanía, el PRI sigue siendo una opción fuerte y competitiva. Este triunfo nos motiva y nos compromete a redoblar esfuerzos en favor de la ciudadanía potosina”, expresó.

Añadió, “Desde San Luis Potosí reconocemos la participación democrática de la población coahuilense y reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo, desde el PRI, una oposición responsable, cercana a la ciudadanía y comprometida con las causas sociales.”

Luis Mejía destacó que el priismo de la capital continuará fortaleciendo su estructura territorial, privilegiando el diálogo con la ciudadanía y construyendo una agenda con propuestas que respondan a las necesidades reales de las familias potosinas.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al trabajo permanente, asegurando que el PRI llegará fortalecido y preparado para enfrentar con éxito los retos electorales de 2027.

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