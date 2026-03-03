16.5 C
San Luis Potosí
type here...

PAÍS

Popular

Lo Último

Most Recent

Cargar más

Most Recent

Más de 40 muertos y 100 heridos deja el conflicto entre...

Agencias -

Trump advierte a Irán que ya es “demasiado tarde” para negociar

Agencias -

Elevan a más de 500 los muertos en Irán tras los...

Agencias -

«Lo que hicimos en Venezuela sería el escenario perfecto para Irán»,...

Agencias -

Trump habla con Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos tras nuevos...

Agencias -

Asegura Trump que “ha desaparecido” todo el mando militar de Irán

Agencias -

Francia, Reino Unido y Alemania advierten que podrían atacar Irán como...

Agencias -

Trump advierte que los bombardeos en Irán continuarán «durante toda la...

Agencias -

Trump llama al pueblo iraní a «recuperar» su país tras la...

Agencias -

Irán afirma que cuatro misiles alcanzaron al portaviones Abraham Lincoln; EU...

Agencias -

Presidente de Irán aparece en público por primera vez tras bombardeos...

Agencias -

Televisión pública iraní confirma la muerte del ayatola Alí Jamenei

Agencias -

«Los civiles pagan el precio»: ONU condena ataques de EU e...

Agencias -

“Nuestro objetivo es eliminar las amenazas del régimen”: Trump confirma operaciones...

Agencias -

Tensión en Medio Oriente: Irán responde a Israel con seis oleadas...

Agencias -

Embajada de Estados Unidos autoriza salida de personal no esencial de...

Agencias -

Pakistán bombardea Kabul y declara entrar en “guerra abierta” con Afganistán

Agencias -

«Cuba se defenderá con determinación», afirma Díaz-Canel tras agresión contra lancha...

Agencias -

Rusia estudia la posibilidad de suministrar combustible a Cuba ante crisis...

Agencias -

EU relaja el bloqueo petrolero impuesto a Cuba: permitirá la venta...

Agencias -

«Hemos capturado a uno de los jefes de cártel más siniestros...

Agencias -

Trump afirma que el tráfico de fentanilo a EU cayó 56%...

Agencias -

«Continuaremos presionando a Cuba», dice gobierno de Trump en el 30...

Agencias -

EE.UU. advierte a cárteles mexicanos de “graves consecuencias” si hieren a...

Agencias -

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.