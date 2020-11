Rosa Icela Rodríguez sí se integra a Seguridad: AMLO

-Reveló que FGR pidió a un juez una orden de aprehensión contra Luis Videgaray, pero fue rechazada

Durante la mañanera de este martes, y tras 3 días de duelo por las víctimas del Covid, lo que suspendió estas actividades, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que Rosa Icela Rodríguez aceptó sustituir a Alfonso Durazo.

Sin embargo, debido a que la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se recupera de Covid-19, indicó que Ricardo Mejía es el encargado del despacho y de coordinar el gabinete de seguridad.

“Sí, nada más que está en recuperación y decidí desde el sábado por la mañana que quedara como encargado del despacho Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, para no quedarnos sin la coordinación del gabinete de seguridad”.

Por otro lado, el titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, indicó que el precio más alto se encontró Chevron, en La Paz, Baja California Sur.

Destacó que el próximo lunes inicia el Buen Fin, por lo que pidió hacer compras razonadas.

“Compramos lo que ocupamos, lo que necesitamos y lo que podemos pagar”, sin embargo, el presidente comentó que se adelantará el aguinaldo a los trabajadores del Estado.

Por su parte, la directora de Protección Civil, Laura Velázquez destacó que las lluvias del 30 de octubre en Tabasco fueron un nuevo récord histórico que supera por cerca los 100 milímetros el registro más alto que era de 380 milímetros en 1980.

“Así como 256 colonias, así como 77 mil 053 personas en 13 mil 207 viviendas. Además, mencionó que los estados más afectados por las lluvias del frente frío número 9 fueron Tabasco, Veracruz y Campeche, (…) no hubo personas afectadas y todo está bajo control en la explosión y fuga en un gasoducto del municipio de China, Nuevo León y en una zona afortunadamente despoblada”.

Puntualizó que presentó vientos muy importantes y lluvia que tal vez afecte Yucatán y Quintana Roo, Protección Civil se mantiene vigilante, ya que podría tener algún cambio la trayectoria.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, destacó que hay nueve estados con tendencia epidemiológica ascendente por Covid-19.

“Hay que destacar siete de ellos con mayor riesgo y anunciar que 14 entidades mantienen tendencia hacia abajo y, en particular, siguen fallecimientos hacia abajo entre dos y 19 semanas continuas”.

En este sentido, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard indicó que el 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para llevar a cabo en México la fase 3 de la vacuna anticovid.

“Después de un riguroso proceso de evaluación de la Cofepris y la Secretaría de Salud se aprobó que los estudios se realicen en un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años”.

El funcionario detalló que se aplicará en 20 centros de salud distribuidos en 12 estados, incluida la Ciudad de México.

“El presidente nos pidió desde el inicio que cuando se llevase a cabo la fase 3 se incluyeran las entidades con criterios científicos no políticos”.

Por otro lado, el mandatario federal reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez una orden de aprehensión contra Luis Videgaray, pero fue rechazada.

“Un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. No sé si de manera definitiva o para que se complemente, en estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez, que no admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía”.

Agregó que no la ha recibido, “voy a ver, pero se les está atendiendo; no quiero que vayan a utilizar la institución presidencial con propósitos electorales, tiene que haber una relación de respeto, no, no ha habido, me han faltado al respeto”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...