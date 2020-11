Familia muere tras ser arrastrada por río en Mukem, Chiapas

En la comunidad indígena de Mukem, en el municipio de Chamula, Chiapas,ocho personas, todos miembros de una misma familia murieron al ser arrastradas por un arroyo que creció súbitamente y derribó dos viviendasdonde se encontraban nueve personas, solo una de ellas logró sobrevivir.

“Cayó un derrumbe allá arriba, es mi vecino, se llevó con el derrumbe, se cayó su casa, ahí se fue, son cinco personas; pero otra casa aquí cuatro personas, llevó nueve personas, un vivo quedó, su mujer de Macario. Estoy cerca de mi casa, estoy triste ahorita”, dijo Manuel Díaz Díaz, habitante de Mukem.

“En el municipio Chamula lamentablemente las familias estaban a la orilla de un arroyo y al incrementar súbito de las precipitaciones que tuvimos muy fuertes en el estado bueno fueron lamentablemente arrastradas y fue como pierden la vida”, refirió Elías Morales, director de Emergencias de Protección Civil de Chiapas.

Cinco de las ocho víctimas, fueron localizadas el viernes y sepultadas el sábado entre el lodo, derrumbes y lluvias.

El domingo se logró rescatar dos cuerpos más, localizados río abajo; y este lunes el cuerpo de la menor desaparecida fue recuperada a la altura del municipio de Chenalhó a casi tres kilómetros de su casa.

“Ya no tengo a mi hijo, sola me quedé, también el río se llevó mi ropa, ya no tengo nada, me quedé pobre, no sé cómo comeré, me quedé sola ya no tengo a nadie, pobre me quedé no pasa mi sufrimiento, me quedé sin mis nietos, sin hijos”, agregó María Díaz, madre de los fallecidos.

Don Manuel, también perdió su vivienda construida en la ladera del arroyo.

La lluvia provocó el reblandecimiento de la tierra que derribo parte de su casa y dejó fragmentado el suelo.

A escasos 100 metros don Salvador, su esposa y siete hijos lograron sobrevivir después de que el lodo sepultó su vivienda.

“Quedó todas mis cosas aquí, ya no tengo maíz ni frijol, ya no tengo nada, sí aquí quedo enterrado aquí. Quedamos en la calle, ya no tengo, se quedó todas mis cosas”, insistió Salvador Díaz, habitante del paraje Mukem.

En Mukem, otras diez viviendas quedaron destruidas por el desbordamiento del arroyo tras llover durante nueve días seguidos.

“Es su casa de mi hija, se llevó pero va a caer, porque va llover más, va caer el pared porque ya no tiene cemento y ya no tiene muros, se llevó todo el arroyo”., reiteró el señor Miguel Díaz.

Otras 12 personas fallecieron por las lluvias en los municipios de la Grandeza, El Bosque, Oxchuc, Mitontic y Pantepec.

Según las autoridades de Protección Civil de Chiapas, las lluvias causadas por el Frente Frio Numero 11 y los remanentes del Ciclón Eta, dejaron hasta el momento 45 mil 466 personas afectadas, 20 muertos, más de 19 mil viviendas dañadas, 182 tramos carreteros colapsados, 87 ríos desbordados y 13 puentes destruidos en al menos 54 municipios del estado.

