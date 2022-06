Gobierno de la Capital previene riesgos a la salud de los potosinos, con limpieza de drenajes en Villa de Pozos

El alcalde Enrique Galindo comenzó con los trabajos de desazolve en las colonias Los Molinos, Los Silos y Las Mercedes

Pidió la colaboración de la ciudadanía para mantener las calles libres de basura

El Gobierno de la Capital inició los trabajos de limpieza y desazolve de 5 kilómetros de la red de drenaje sanitario en las colonias Los Molinos, Los Silos y Las Mercedes, de la delegación de Villa de Pozos, con el fin de anticiparse a los problemas que generan los bloqueos de drenaje durante la temporada de lluvias, como encharcamientos, inundaciones y hasta riesgos para la salud pública.

En el arranque de estos trabajos, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, entraron en operación dos camiones de succión – presión en esa zona, altamente susceptible a esta problemática.

“Hoy arranca este gran programa de atención a las tuberías hidrosanitarias que generalmente no se hace. Hoy no esperamos a que se inunden, primero limpiamos, lo atendemos, y les pedimos que nos ayuden no tirando basura donde no se debe, porque esa basurita le trastorna la vida a mucha gente”, expuso el mandatario capitalino.

El alcalde Enrique Galindo refirió que él personalmente tiene conocimiento de ese tema porque ha estado ahí en tiempo de inundaciones, atendiendo la emergencia. Por ese motivo, dijo saber el riesgo que representa para tantas familias el colapso del drenaje, pues confluyen el agua pluvial con las aguas residuales, lo que agrava el perjuicio a la salud.

El alcalde Galindo comentó que el municipio está adscrito al programa “Municipio Saludable”, con el que se busca la certificación nacional, junto con la Secretaría de Salud del Estado, para impactar favorablemente en la salud de las y los potosinos. Estas acciones son parte de ese proceso”, comentó.

En su intervención, el director de Interapas, José Enrique Torres López, señaló: “Cuando hablamos de alcantarillado que no está funcionando, estamos yendo en detrimento de la calidad de vida de las personas, pero si se mezclan aguas negras con aguas de lluvia y tenemos brotes, entonces ya no solo hablamos de calidad de vida, sino de salud pública”.

Torres López explicó que, en esa zona, hubo un error urbanístico: se desplantó a una altura muy baja y eso ya no va a cambiar, “pero lo que sí podemos es hacer trabajos preventivos como los de hoy, haciendo la limpieza de los ductos, que si bien van a ser insuficientes cuando llueva, se busca que no se desborde el agua o que sea lo menos posible”, dijo.

Finalmente, comentó el director de Interapas que cuando las lluvias se tornan complicadas de prevenir y de manejar, es un asunto también de Protección Civil para resguardar la seguridad de las personas y de sus patrimonios, “este es un tema de equipo, se necesita el compromiso de ambos, gobiernos y población, para evitar que las cosas se salgan de control, por ello los exhortamos a no arrojar basura a la calle”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...