Zelenski busca una reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas

By Agencias
AME1385. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/08/2025.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, da declaraciones este lunes, en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca, en Washington (EE.UU).Zelenski dijo que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladimir Putin, en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares (unos 77.137 millones de euros). EFE/ Octavio Guzmán
martes, agosto 19, 2025

Zelenski indicó que está listo para una reunión de alto nivel con Putin y señaló que espera reunirse “sin condiciones”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladímir Putin, en las próximas dos semanas, aunque “no tenemos fecha”, al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90 mil millones de dólares.

En una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa BlancaZelenski indicó que está listo para una reunión de alto nivel con Putin y señaló que espera reunirse “sin condiciones” y que dependiendo del resultado de ese primer encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría unirse a las negociaciones.

“Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos”, indicó el líder ucraniano esta tarde, luego de un día de reunirse primero con Trump y posteriormente en un formato multilateral con seis de los principales líderes europeos que han mostrado su respaldo.

Zelenski agregó que el debate sobre garantías de seguridad sostenido en Washington incluye planes para que su país reciba 90 mil millones de dólares en armas estadounidenses por medio de Europa y que Estados unidos podría equiparlos con drones. Sin embargo, el ucraniano resaltó que no existe un acuerdo formal.

La reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia debería ocurrir en las siguientes dos semanas y por el momento se conoce qué funcionarios designados por Trump trabajan en el formato para que esta sea posible.

Zelenski dijo que imponer condiciones previas no sería viable, porque si demandan un alto el fuego primero, Rusia plantearía “cien demandas más”.

El ucraniano también reveló en esta rueda de prensa que habló durante mucho tiempo con Trump sobre la situación de las zonas ucranianas ocupadas por Rusia y reiteró que todo acuerdo de cesión territorial debe hablarse entre Kiev y Moscú directamente.

Con información de EFE.

