“Yo no tengo miedo”, dijo Abel Murrieta en su último spot, un día antes de ser asesinado

“Yo no tengo miedo”, dijo Abel Murrieta en su último spot. Movimiento Ciudadano dio a conocer el spot de su candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, que grabó un día antes de ser asesinado.

“Soy Abel Murrieta y quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo, vamos a recuperar el tiempo perdido, va en serio contra la inseguridad y la impunidad. Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio, basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan a nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden, a mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Va en serio”, dijo Abel Murriera, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cajeme.

Un grupo de simpatizantes de Abel Murrieta se manifestaron el domingo en Hermosillo para exigir se esclarezca su asesinato. Hasta ahora la Fiscalía estatal dice tener dos líneas de investigación: el trabajo como abogado del también ex procurador estatal y la otra, sus aspiraciones políticas.

Abel Murrieta Gutiérrez, fue asesinado el pasado 13 de mayo. Fue procurador de Justicia con el exgobernador Eduardo Bours durante cinco años. 2 años con Guillermo Padrés, gobernador panista, pese a ser cuestionado por su manejo de la tragedia de la Guardería ABC, donde fallecieron 49 menores en junio de 2009.

Además, fue diputado local, federal y abogado de las familias LeBarón, Langford y Miller, en el proceso legal por la masacre de noviembre de 2019, que costó la vida a seis niños y tres mujeres en Bavispe.

“Te trataba derecho, con honestidad, la primera vez que he venido a Obregón en una ocasión muy triste, pero este hombre era de calidad, no tengo palabras realmente, pero estamos con la familia”, señaló Kenneth Miller de la Mora, integrante familia LeBarón.

