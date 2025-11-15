«Ya me decidí, no puedo decirles qué será», dice Trump sobre acciones militares cerca de Venezuela

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes haber tomado una decisión al ser preguntado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares.

«Ya me decidí. No puedo decirles qué será», respondió a una periodista que le preguntó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono alrededor de las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

«Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas», agregó Trump.

Las breves palabras del presidente tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial, en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana.

El inédito despliegue militar de Washington en el Caribe responde, según la administración Trump, a la necesidad de combatir el narcotráfico que se origina en Venezuela y se traslada a Estados Unidos por vía marítima, orquestado por carteles que ha designado como organizaciones terroristas y a los que vincula al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir «una serie de opciones» puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes para atacar y responder a nuevos operativos.

El mismo funcionario dijo que Trump es «muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación».

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe, siendo destruida con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, según la publicación en X.

Desde el jueves, la administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de «Lanza del Sur», una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que de acuerdo con Hegseth tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.