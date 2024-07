“Vivo de milagro, debería estar muerto”: Trump en su primera entrevista tras el atentado

El expresidente estadounidense Donald Trump cree que está vivo de milagro tras el atentado sufrido en un mitin el pasado sábado y agregó que “debería estar muerto“, en su primera entrevista tras el ataque con el diario The New York Post.

Un Donald Trump que se mostraba “agradecido y a veces desafiante”, según el rotativo, dijo que “se supone que debería estar muerto”, al recordar el momento en el que su atacante le disparó en el mitin de la campaña republicana.

Possible gunshots at former President Trump's rally in Butler, PA. Secret Service escort Trump off the stage. pic.twitter.com/ckqyjF3S97

— CSPAN (@cspan) July 13, 2024