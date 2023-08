Viuda acusa a AMLO de negligencia política en asesinato de Villavicencio

Verónica Sarauz, viuda del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de negligencia política ante el asesinato que ha conmocionado a Ecuador.

En entrevista para Proceso la mujer detalló que en el asesinato de Villavicencio hay demasiados sospechosos, pero que el político tenía al menos tres enemigos principales.

Uno de ellos eran los mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, a los que denunció apenas unos días antes del atentado.

Fernando Villavicencio había hecho pública una amenaza de muerte recibida, presuntamente, de parte de Adolfo Macías Villamar, jefe de la banda Los Choneros y aparente capo del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, había denunciado que Ecuador estaba a punto de vivir el modelo de la narcopolítica y puso como ejemplo el saludo a la mamá del ‘Chapo’ Guzmán del presidente López Obrador.

Para Verónica Sarauz el enfrentamiento de Villavicencio con los cárteles de la droga le costó la vida, por lo que se debe investigar la posible implicación del Cártel de Sinaloa.

Cuestionó así la “calidad moral” del presidente López Obrador para decir que no hay pruebas sobre la presunta participación del Cártel de Sinaloa en el asesinato del candidato presidencial de Ecuador.

Mi esposo está asesinado y la negligencia que él (AMLO) ha tenido en su país ha hecho que no se pueda garantizar la seguridad ni de los mexicanos, y ha hecho que estos cárteles busquen expandirse en otros territorios”, condenó la viuda de Villavicencio.

Refirió así que el tema del narcotráfico es sumamente delicado y peligroso, por lo que, sentenció, el Gobierno de México debe combatirlos y no “hacerse de la vista gorda o exportarlos a otros países”.

Misma situación, acotó Sarauz, ocurre con Colombia.

Han tenido negligencia política y no han controlado sus países. Nos han mandado y nos exportan sicarios, nos exportan a narcotraficantes que vienen y reclutan acá a nuestros jóvenes, y el gobierno de acá también, que no puede combatir y no pueden evitar que estos jóvenes sean reclutados.”